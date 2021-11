Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Troc”Jardin Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Troc"Jardin Yssingeaux, 6 novembre 2021, Yssingeaux.

2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-06 17:00:00

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux L’association “les jardiniers au pays des sucs” propose un “Troc’Jardin” d’automne.

Venez échanger vos surplus de production : légumes, fruits, bulbes d’été, dahlias, glaïeuls, plants issus de division… matériel de jardin, revues de jardinage… http://www.ot-des-sucs.fr/ Maison d’assemblée Le Neyrial Yssingeaux

