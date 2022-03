TROC’JARDIN DE PRINTEMPS Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Mamers Sarthe À l’occasion de ce Troc’Jardin, seront proposés en libre-échange : plantes aromatiques, plants, graines, plantes, fleurs, boutures et matériel de jardinage…

Animations sur le thème du jardin.

En partenariat avec Le Jardinier Sarthois, la Ressourcerie Récup&Co et les bénévoles

Participation gratuite

Sur le parvis des Halles à Mamers de 9h à 12h30

