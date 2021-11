Troc’Jardin d’automne Brussey, 19 novembre 2021, Brussey.

Troc’Jardin d’automne Brussey

2021-11-19 – 2021-11-19

Brussey Haute-Saône Brussey Haute-Saône

La maison de la nature de Brussey, organise un troc’jardin d’automne le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 19 h à la salle des rencontres de Brussey.

Le principe du troc’jardin est de venir échanger ce qui est en surplus au jardin en cette fin d’automne. Par exemple, vous pouvez venir échanger vos graines, vos conserves, vos surplus de production de légumes ou encore de vieux outils qui n’ont plus d’utilité chez vous. Puis à 20h30, vous pourrez échanger autour de discussion et de débats avec Frédéric DUDORET (maraîcher à la Ferme du chemin d’Acey) sur le thème de l’alimentation locale et durable (production, circuit court et approvisionnement…). Pour le bon déroulement de ce moment, pensez à bien étiqueter ce que vous apportez. L’inscription est obligatoire vous pouvez contacter la maison de la nature par mail : contact@cpie-brussey.com ou par téléphone 03 84 31 75 49.

contact@cpie-brussey.com +33 3 84 31 75 49

La maison de la nature de Brussey, organise un troc’jardin d’automne le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 19 h à la salle des rencontres de Brussey.

Le principe du troc’jardin est de venir échanger ce qui est en surplus au jardin en cette fin d’automne. Par exemple, vous pouvez venir échanger vos graines, vos conserves, vos surplus de production de légumes ou encore de vieux outils qui n’ont plus d’utilité chez vous. Puis à 20h30, vous pourrez échanger autour de discussion et de débats avec Frédéric DUDORET (maraîcher à la Ferme du chemin d’Acey) sur le thème de l’alimentation locale et durable (production, circuit court et approvisionnement…). Pour le bon déroulement de ce moment, pensez à bien étiqueter ce que vous apportez. L’inscription est obligatoire vous pouvez contacter la maison de la nature par mail : contact@cpie-brussey.com ou par téléphone 03 84 31 75 49.

Brussey

dernière mise à jour : 2021-11-15 par