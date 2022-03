Troc’Jardin Association Les Jardins de Wesserling Husseren-Wesserling Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Déposer • Échanger • Troquer ! Dimanche 24 avril 2022 de 10h à 18h L’art du troc reprend vie à Wesserling et invite tous les troqueurs en herbe à déposer, échanger, troquer tout objet en lien avec le jardin. Le principe est très simple, venez accompagné de votre plante ou outil à troquer. Rendez-vous à l’espace de dépôt où des spécialistes du jardin évalueront votre objet. En fonction de la taille, la qualité, la quantité ou encore la rareté de ce dernier, une valeur en radis (la monnaie du jour) vous sera donnée ! **IMPORTANT !** Pour que votre plante puisse intégrer le TROC, elle doit être au minimum empotée, étiquetée et en bonne santé ! A ne pas manquer : * Animations sur les « Habitants du jardin » avec l’écojardinière Christine TSCHUPP * Exposition « Objets insolites détournés » pour le jardin * Petite restauration sur place : tartes flambées, crêpes, glaces, boissons.

Entrée libre

Le Troc’Jardin est une journée conviviale dédiée au troc de plantes, d’outils, etc. dans un cadre verdoyant en plein cœur du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Association Les Jardins de Wesserling 16 route de Ranspach 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling Haut-Rhin

