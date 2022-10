Troc’Jardin à Bourg-et-Comin Bourg-et-Comin Bourg-et-Comin Catégories d’évènement: Aisne

Venez échanger tout ce qui se rapporte au jardin : plantes, graines, déco, outils, livres, etc, alors RV dans la commune de 10h à 15h ! (buvette et restauration sur place)

dernière mise à jour : 2022-10-11

