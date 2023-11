BILAN DE SAISON MICRO-FERME COMMUNALE POUR L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE Troc&Co Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord BILAN DE SAISON MICRO-FERME COMMUNALE POUR L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE Troc&Co Grande-Synthe, 8 décembre 2023, Grande-Synthe. BILAN DE SAISON MICRO-FERME COMMUNALE POUR L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE Vendredi 8 décembre, 17h00 Troc&Co Entrée libre – Renseignements à l’Atelier, université populaire. Comment faire progresser le projet ? Quelles plantations pour la saison 2024 ? Quels sont les travaux à prévoir ? Ce sont quelques questions que nous nous poserons collectivement, ce sera aussi l’occasion pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir le projet.

La réunion se terminera comme d’habitude par un temps convivial en mode auberge espagnole.

Troc&Co 11 Place de l'Abbé-Pierre, 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

