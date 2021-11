Marseille Marseille 3013 Bouches-du-Rhône, Marseille Trocadance#9 – Djel aux platines Marseille 3013 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[http://www.trocadance.fr](http://www.trocadance.fr) aux platines Est-il encore besoin de présenter le pilier de la scène Hip Hop de Marseille ? Bah, non. Si tu connais, tu viens. Si tu connais pas, tu viens ! Entrée : adhésion à 3013 (1 euro) Pass Sanitaire requis La suite de la programmation de la Trocadance 2021 : 8 déc : Trokakid (14h-17h) 9 déc : concert Krorale (18h-21h) 10 déc : débat Philo (18h-21h) 11 déc : repas dansant (19h-00h) 4 déc : scène libre (18h-21h) 15 déc : Trokakid (14-17h) 16 déc : concert Ukulélé (18h-21h) 17 déc : clôture Rock Party (19h-00h) www.trocadance.fr ♫♫♫ Marseille 3013 52 Rue de la République, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T19:00:00 2021-12-04T23:59:00

