Soirée de clôture de la Trocadance 2021 avec Mitch from M, le Godfather de la scène Rock de Marseille ! Guitariste et chanteur des fameux Cowboys From Outerspace, il est aussi passé derrière les platines pour faire exploser les mythiques soirées Sud Side. Il nous a prévenu, il ne laissera aucun répit sur le dancefloor Entrée : adhésion à 3013 (1 euro) Pass Sanitaire requis ♫♫♫ Marseille 3013 52 Rue de la République, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T23:59:00

