2022-12-06 – 2022-12-17

Le principe : des oeuvres sont exposées et le public est invité à formuler des propositions de troc qu’il colle à côté de l’oeuvre. A la fin l’artiste choisi le troc avec lequel il va échanger son oeuvre.



Pour cette 10e édition de la Trocadance nous allons présenter 52 œuvres d’artistes de Marseille, mais également des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse et même un qui vient de Metz !



Les 52 artistes présents pour cette Trocadance

Carine Barbotte – Mireille Boissel – Sébastien Boistel – Aziz Boumedienne – Virgil Chassatte – Didier Chiarabini – Aorie – Christopher Curtis – Emmanuelle De Rosa – Bruno Delauzun – Delfine Demangeon – Mathieu Do Duc – Estelle Doher – Louise Doumeng – Georges Drumez – Emile G – Nathalie Gemy – Didier Gianella – Pascale Guerrini – Béatrice Guibergia – Nicole Guidi – Satabdi Hati – Christophe Hugon – Sarah Ivars – Mathieu Kedzerski – Lalasaïdko – Edith L’Haridon – Christine Lopez – Lucoplesse – Manyoly – Yvette Mechkak-Ville – Virginie Meyssard – Malika Moine – Ana Montoya – Jean Paul Nogues – Laurent Nurisso – Caroline Paul – Adèle Pecout – Catherine Ricoul – Martine Rieffel – Richard Ross-Harris – Rouska – Carole Sabri – Charlotte Santiago – Max Texier – Tooza Theis – Lorraine Thomas – Lucile Travert – Michel Uderso – Manon Uettwiller – Aurora Vernazzini





Le programme du 6 au 17 décembre



• TROKAKID du 6 au 9 décembre

Mardi 6 décembre : école primaire la Busserine

Mercredi 7 décembre : centre aéré

Jeudi 8 décembre : école primaire Eugene Cas

Vendredi 9 décembre : école primaire école Major



• Samedi 10 décembre 14h-17h

Loto de Marseillologie



• Dimanche 11 décembre 14h-17h

Thé dansant des voisins



• Mardi 13 décembre 18h-21h

Inauguration



• Mercredi 14 décembre 14h-19h

ateliers animés par les artistes

Delfine Demangeon : ravi de la crèche (14h-19h)

Martine Rieffel : Cyanotype (14h-19h)

Christophe Hugon : découpe laser (14h-18h)

Michel Uderso : Initiation peinture (14h-16h)

Lalasaïdko : sérigraphie (16h-18h)

Carole Sabrie : Photo nature Morte (16h-19h)

Lalasaïdko : sérigraphie (18h-19h)



• Jeudi 15 décembre 14h-19h

ateliers animés par les artistes

Manyoly : portrait (14h-19h)

Sabdati Hati : dessin et impression végétale (16h-18h)

Lalasaïdko : sérigraphie (16h-18h)

Sébastien Boistel : initiation au fanzine (14h-16h)

Michel Uderso : Initiation peinture (14h-16h)



• Vendredi 16 décembre 14h-19h

ateliers animés par les artistes

Sabdati Hati : dessin et impression végétale (14h-18h)

Lalasaïdko : sérigraphie (16h-17h)

Adèle Pécout : initiation à la broderie (14h-16h)

Tooza Theis : initiation à la sculpture d’osier (16h-17h)

Max Texier : gravure nomade (17h-19h)

Carine Barbotte : collage (17h-19h)



• Samedi 17 décembre 18h-0h00 (Paf 5 euros)

Soirée de clôture avec les Grumpys Pappés en concert et DJ set de SAAZ

Si tu hésites entre Chicago, New Dehli, Rio ou Londres, viens au 3013, Saaz réunit tous les genres musicaux de la planète dans sa sono.

La Trocadance invite le public à découvrir une expo d’œuvres d’art et celui-ci peut proposer à l’artiste de troquer cette œuvre contre ce qu’il veut à partir du moment où c’est non monétaire.

