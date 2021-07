TROC VETEMENTS Place des silos, 22 septembre 2021, Louvres.

TROC VETEMENTS

Place des silos, le mercredi 22 septembre à 16:00

TROC VETEMENTS ————– ### Chaussures, sacs, vêtements… Rapporte les vêtements que tu ne portes plus et échange-les avec d’autres personnes. Sois éco responsable et donne une deuxième vie aux affaires qui dorment dans tes placards. Un après-midi sous le signe du partage et de la solidarité sur la place des silos à Louvres.

Accès gratuit

Echanges et dons de vêtements adultes et enfants

Place des silos 27 avenue charles de gaulle 95380 LOUVRES Louvres Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T16:00:00 2021-09-22T20:00:00