TROC VÊTEMENTS ADULTES Montpeyroux, samedi 9 mars 2024.

TROC VÊTEMENTS ADULTES Montpeyroux Hérault

Troc vêtements Adultes je donne de 16h à 17h et je prends de 17h à 19h.

Gouter sous surveillance assurée pour les enfants au parc et apéritif pour les parents à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09

fin : 2024-03-09

8 Avenue des Rosaires

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie montpeyroux2030@mailo.com

