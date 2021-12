Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Troc Vert Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

L'association des jardins partagés « Sillons Sème » vous propose un Troc Vert. L'occasion de diversifier vos plantations ou de faire de nouvelles trouvailles. Le principe? Des échanges totalement gratuits entre particuliers. Pour cela, il vous suffit de venir déposer ce que souhaitez échanger (graines, plants, livres ou revues sur le jardin) à partir de 9h, vous obtiendrez ainsi, selon votre apport, un certain nombre de points (de la monnaie locale du jardin partagé : les « petits pois »). A partir de 10h, il sera alors possible d'échanger ces « petits pois » contre les plantes et objets récoltés. N'oubliez pas de bien étiqueter chaque sachet de graines / plante afin que chacun puisse s'y retrouver ! Envie de diversifier vos plantations ou de faire de nouvelles trouvailles ? Ce Troc Vert vous permettra d'échanger vos graines, bulbes, plantes, et/ou livres sur le jardin contre d'autres plantes ou objets ! +33 3 89 73 92 77

