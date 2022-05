Troc Vert Résidence Egalité Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Venez échanger vos plantes entre particuliers ! Plein d’autres animations vous attendent : – Conseils de jardinage – Animations pour enfants et adultes – Balades en calèche et poney – Concours de dessin/peinture – Concert – Snack – Portes ouvertes ateliers d’artistes

Entrée libre

Echange de plantes Résidence Egalité Allée jean-Paul Sartre, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T17:00:00

