Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Venez échanger vos plantes, boutures, fleurs, graines, connaissances, sourires… !

Sur place : conférences, buvette, spécialistes de plantes comestibles…

Organisé par de Marelle et Compagnie & la Mairie.

Organisé par de Marelle et Compagnie & la Mairie.

Avec la participation de Pépins des Bois, Le Jardin-Forêt du Chambon, Le Jardin Enchampté.

+33 5 53 13 30 43

Avec la participation de Pépins des Bois, Le Jardin-Forêt du Chambon, Le Jardin Enchampté.

