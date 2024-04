Troc’ ton jeu Médiathèque André-Malraux Lisieux, jeudi 2 mai 2024.

Troc’ ton jeu FÊTE MONDIALE DU JEU 2 – 30 mai Médiathèque André-Malraux Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T11:00:00+02:00 – 2024-05-02T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-30T11:00:00+02:00 – 2024-05-30T18:30:00+02:00

Vos étagères de jeux craquent et vous avez besoin de place? Le Pôle Lecture Publique donne une seconde vie à vos trésors grâce au mois du troc. Une collecte sera organisée dans les bibliothèques et médiathèques du 2 au 31 mai. Des coupons vont seront remis en échange de vos dons. Ensuite, c’est l’heure du choix ! Nous exposons vos trouvailles et vous pouvez repartir avec vos nouveaux coups de coeur !

En partenariat avec le Service Environnement de l’Agglomération Lisieux Normandie.

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

jeu de société jeu

CALN