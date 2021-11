Lisieux Médiathèque André Malraux Calvados, Lisieux Troc ton jeu Médiathèque André Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Troc ton jeu Médiathèque André Malraux, 3 mai 2022, Lisieux. Troc ton jeu

du mardi 3 mai 2022 au mardi 31 mai 2022 à Médiathèque André Malraux

Vos étagères de jeux craquent et vous avez besoin de place? Le Pôle Lecture Publique donne une seconde vie à vos trésors grâce au mois du troc. Une collecte sera organisée dans les bibliothèques et médiathèques du 3 au 31 mai. Des coupons vont seront remis en échange de vos dons. Ensuite, c’est l’heure du choix ! Nous exposons vos trouvailles et vous pouvez repartir avec vos nouveaux coups de coeur ! En partenariat avec le Service Environnement de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. Fête mondiale du jeu Médiathèque André Malraux Lisieux, Place de la République Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T17:30:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T17:30:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T17:30:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T17:30:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T17:30:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T17:30:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T17:30:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T17:30:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T17:30:00;2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T17:30:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T17:30:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T17:30:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T17:30:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T17:30:00;2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T17:30:00;2022-05-24T11:00:00 2022-05-24T17:30:00;2022-05-25T11:00:00 2022-05-25T17:30:00;2022-05-26T11:00:00 2022-05-26T17:30:00;2022-05-27T11:00:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-28T11:00:00 2022-05-28T17:30:00;2022-05-31T11:00:00 2022-05-31T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse Lisieux, Place de la République Ville Lisieux lieuville Médiathèque André Malraux Lisieux