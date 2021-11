Troc tes trucs Ordiarp, 27 novembre 2021, Ordiarp.

Troc tes trucs Ordiarp

2021-11-27 – 2021-11-27

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp

Le CPIE Pays Basque organise, depuis 2017, l’opération Troc tes trucs. Cette année, la 4e édition aura lieu en Soule.

Troc tes trucs est une zone de gratuité, une opération anti-gaspillage. Il a pour but de donner plutôt que de jeter, de sensibiliser au réemploi en donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau, énergies fossiles…), nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la précarité par le don. Autant de gestes écologiques, économiques et bénéfiques pour tous et pour la planète.

Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état qu’elles ne souhaitent plus conserver pour les donner à d’autres personnes : livres, vêtements, vaisselle, etc..

De 10h à 12h : vente de gâteaux et quiches par A.P.E. ikasbi Ordiarp/Musculdy.

Le CPIE Pays Basque organise, depuis 2017, l’opération Troc tes trucs. Cette année, la 4e édition aura lieu en Soule.

Troc tes trucs est une zone de gratuité, une opération anti-gaspillage. Il a pour but de donner plutôt que de jeter, de sensibiliser au réemploi en donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau, énergies fossiles…), nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la précarité par le don. Autant de gestes écologiques, économiques et bénéfiques pour tous et pour la planète.

Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état qu’elles ne souhaitent plus conserver pour les donner à d’autres personnes : livres, vêtements, vaisselle, etc..

De 10h à 12h : vente de gâteaux et quiches par A.P.E. ikasbi Ordiarp/Musculdy.

+33 5 59 37 47 20

Le CPIE Pays Basque organise, depuis 2017, l’opération Troc tes trucs. Cette année, la 4e édition aura lieu en Soule.

Troc tes trucs est une zone de gratuité, une opération anti-gaspillage. Il a pour but de donner plutôt que de jeter, de sensibiliser au réemploi en donnant une seconde vie aux objets. Ainsi, nous préservons les ressources naturelles (eau, énergies fossiles…), nous jetons moins (diminution des enfouissements…), nous luttons contre la précarité par le don. Autant de gestes écologiques, économiques et bénéfiques pour tous et pour la planète.

Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état qu’elles ne souhaitent plus conserver pour les donner à d’autres personnes : livres, vêtements, vaisselle, etc..

De 10h à 12h : vente de gâteaux et quiches par A.P.E. ikasbi Ordiarp/Musculdy.

cpie

Ordiarp

dernière mise à jour : 2021-11-23 par