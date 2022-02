Troc & Puces Quimperlé, 27 mars 2022, Quimperlé.

Troc & Puces Parking Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé

2022-03-27 – 2022-03-27 Parking Leclerc 201 Rue de Pont-Aven

Quimperlé Finistère Quimperlé

Troc & Puces organisé par Ar Re Yaouank War An Hent, N.D. de Kerbertrand, Asso Rev Co

Au Parking Couvert du Leclerc Quimperlé.

Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

+33 2 98 96 02 37

Troc & Puces organisé par Ar Re Yaouank War An Hent, N.D. de Kerbertrand, Asso Rev Co

Au Parking Couvert du Leclerc Quimperlé.

Organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Parking Leclerc 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-02-08 par