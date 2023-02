Troc & Puces Puericulture Salle multi-activités Mahalon Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère L’Ecole de MAHALON propose un troc & puces PUERICULTURE à la salle multi-activités le 12 mars, de 9H à 14H.

Entrée à 1€, gratuit pour les enfants. Si vous souhaitez exposez: vous pouvez nous contacter au 06.22.59.40.40 ou à ecolesaintpierre29790@yahoo.com.

Tarif: 10€ la table de 2m . ecolesaintpierre29790@yahoo.com +33 6 22 59 40 40 Salle multi-activités Le Bourg Mahalon

