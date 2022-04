TROC PLANTS Deycimont, 23 avril 2022, Deycimont.

Echanges de plantes (d’ornement, potagères, graines…)

Le matin de 10H à 12H : EN salle des fêtes de Deycimont

– Accueil des participants

– Les participants déposent minimum une plante et maxi 5 plantes

– Les pots sont étiquetés avec nom du propriétaire et nom de la plante

(pour ceux qui n’ont pas de pots plastiques, des pots seront disponibles dès 9H30 )

– Les participants passent se faire enregistrer avec leurs dons au secrétariat (Mme Georges et Mme Pennachio en salle des fêtes)

– Ils reçoivent un ticket indiquant le nombre de plantes déposées

– Les pots sont disposés sur des tables selon les modalités suivantes :

Plantes de soleil, mi-ombre, ombre, terrains humides

L’après-midi de 14H à 16H

– les participants reviennent chercher autant de plantes qu’ils en ont déposées le matin

– les choix s’effectuent en fonction des intérêts et des offres disponibles

– tous les participants proposent leurs informations et conseils selon les demandes

– Ils se rendent ensuite au secrétariat avec leurs tickets pour faire enregistrer leurs choix

– Ils feront part à ce moment de leurs idées pour améliorer le dispositif, et réfléchir à un atelier « Herbier »

Deycimont

