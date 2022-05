Troc plantes, troc végétal Val en Vignes Val en Vignes Catégories d’évènement: 79290

Val en Vignes

Troc plantes, troc végétal Val en Vignes, 16 octobre 2022, Val en Vignes. Troc plantes, troc végétal Jardin de la Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie Val en Vignes

2022-10-16 10:00:00 – 2022-10-16 17:30:00 Jardin de la Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie

Val en Vignes 79290 EUR Échanges boutures, graines, tout s’échange et se donne en toute simplicité, venez avec vos amis de jardin.

Une occasion pour tous les jardiniers, celle de donner tous ses surplus de potager, verger, jardin d’agrément : bulbes, vivaces, courges, fruits, plants, graines… plantes d’intérieur et aussi la possibilité de trouver la plante dont vous avez rêvé toute l’année ou celle qui va enrichir la biodiversité dans votre environnement. Tout se déroule à l’extérieur. Venez échanger vos graines de légumes et de fleurs, vos plantes annuelles, vos vivaces, vos boutures et vos savoir-faire…

Un véritable moment de convivialité où tout se donne et tout s’échange en toute simplicité. +33 5 49 67 02 40 Échanges boutures, graines, tout s’échange et se donne en toute simplicité, venez avec vos amis de jardin.

Une occasion pour tous les jardiniers, celle de donner tous ses surplus de potager, verger, jardin d’agrément : bulbes, vivaces, courges, fruits, plants, graines… plantes d’intérieur et aussi la possibilité de trouver la plante dont vous avez rêvé toute l’année ou celle qui va enrichir la biodiversité dans votre environnement. Tout se déroule à l’extérieur. Catherine OLAGNIER – La Forge Fleurie

Jardin de la Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie Val en Vignes

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: 79290, Val en Vignes Autres Lieu Val en Vignes Adresse Jardin de la Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie Ville Val en Vignes lieuville Jardin de la Forge Fleurie 1 rue de la Forge Fleurie Val en Vignes Departement 79290

Val en Vignes Val en Vignes 79290 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-en-vignes/

Troc plantes, troc végétal Val en Vignes 2022-10-16 was last modified: by Troc plantes, troc végétal Val en Vignes Val en Vignes 16 octobre 2022 79290 Val en Vignes

Val en Vignes 79290