Gratuit : oui “Plantons le slip à Gaston”en partenariat avec l’association Clown en nez veille. Pour découvrir la vie cachée des sols et l’importance d’un sol vivant. 10h-13h : Troc plantes15h30 : Départ avec l’arbre à slip de la déambulation vers le square de la Pilotière. Vous pouvez apporter votre slip pour garnir l’arbre. Ensuite nous allons détterer le slip à Gaston, pour découvrir la vie cachée dans la terre. Square des Maraîches adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr 06 31 33 52 11

