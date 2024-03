Troc plantes Foirail Sourdeval, dimanche 14 avril 2024.

Troc plantes Foirail Sourdeval Manche

Dès 14h30. Le fonctionnement du troc plantes est basé sur le don pas de contrepartie, pas d’échanges monétaires, tout est gratuit.

Pour participer, il suffit d’avoir soi-même apporté des plantes, des plants potager, des graines, des boutures, des semis etc. Si vous n’avez pas de végétaux à donner, vous pouvez apporter une tisane, un café, un gâteau, des revues etc. Le but est de favoriser la convivialité et les contacts.

Début : 2024-04-14 14:30:00

fin : 2024-04-14

Foirail Champ de foire

Sourdeval 50150 Manche Normandie

L’événement Troc plantes Sourdeval a été mis à jour le 2024-03-22 par OT MSM Normandie BIT Mortain