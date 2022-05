Troc-plantes Soucy Soucy Catégories d’évènement: Soucy

L'ACLS organise un troc-plantes. Exposants :

Le principe : le troc, dans la mesure du possible. Vous apportez vos plants, boutures, mottes, éclats racinés, ainsi que livres, petit outillage, objets du jardin qui sont également échangeables ….

Pensez aux tréteaux, planche, chaise pour vous installer, et aux paniers pour déambuler entre les stands…. N’oubliez pas les petits contenants, papier de journal, godets…pour céder vos trésors ! Visiteurs :

Vous trouverez en déambulant, pour des prix modiques, de quoi fleurir jardins et balcons, enrichir le potager, et vous rencontrerez des jardiniers passionnés qui se feront un plaisir de vous conseiller !!! Pour tous :

