Troc-plantes Sixt-sur-Aff, 9 avril 2022

2022-04-09

Sixt-sur-Aff Ille-et-Vilaine Avis aux jardiniers !

Vous avez la main verte ? Jardinier et jardinière du dimanche ou du mercredi après-midi ?

Vous multipliez vos plantes mais vous aimeriez varier vos parterres.

Venez échanger vos boutures, plantes, graines, bulbes ou semis. Vous pourrez également partager vos astuces de jardinage.

RDV le samedi 9 avril 2022 de 10h à 12h30 à la médiathèque l'Atelier des Mots de Sixt sur Aff.

Médiathèque 36 Rue Onffroy de La Rosière Sixt-sur-Aff

