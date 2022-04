TROC PLANTES Salle de Vic, 30 avril 2022, Castanet-Tolosan.

Troc plantes ———— ### Le samedi 30 avril, de 14h à 17h à la salle de Vic (située à proximité de l’usine Coca Cola), l’Association Sève de Cocagne organise son troc plantes de printemps : – pour prélever dans votre jardin des plantes qui ont pris trop d’ampleur, échanger vos plants potagers en trop, vos coups de cœur que vous avez bouturés ; – pour aussi vous séparer de tous ces outils ou pots qui ne servent plus. Basée sur l’échange et le don, cette manifestation conviviale est ouverte à tous avec mise à disposition de tables pour les participants. C’est aussi l’occasion d’échanger entre jardiniers, amateurs de jardins et de plantes, botanistes, sur les pratiques, les techniques, les traitements, la connaissance des plantes et de leur culture. Vous pourrez aussi connaître les multiples activités de Sève de Cocagne, découvrir sa grainothèque, avoir un aperçu de sa bibliothèque… **Comment faire ?** Venez nombreux avec vos boutures racinées, identifiées et en pots,. Quant aux graines, mieux vaut les étiqueter avec date de la récolte ! Ce sera l’occasion de “troquer” fleurs contre nouvelles boutures, ou bien un pot de confiture maison contre un pied d’aromate… Si vous n’avez rien à proposer, une modeste participation à l’association vous permettra de partir avec des plantes mises à disposition par Sève de Cocagne. Pensez à apporter journaux, toile cirée ou bâche plastique afin de protéger les tables de l’humidité et de la terre. Le café est offert par Sève de Cocagne. Alors parlez-en à vos voisins, vos amis, tous ceux dont vous connaissez l’amour du jardin et du jardinage. [**[contact@sevedecocagne.org](mailto:contact@sevedecocagne.org)**](mailto:contact@sevedecocagne.org) **BERNARD AST : 06 58 81 27 91** **LYDIA POUMIROL : 06 87 53 99 91**

