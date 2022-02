Troc Plantes Saint-Senier-sous-Avranches Saint-Senier-sous-Avranches Catégories d’évènement: Manche

Saint-Senier-sous-Avranches

Troc Plantes Saint-Senier-sous-Avranches

2022-03-05 14:30:00 – 2022-03-05 17:00:00

Saint-Senier-sous-Avranches Manche Venez échanger vos arbustes, fleurs, boutures…

Vous pouvez aussi venir sans rien et repartir avec ce qui vous intéresse.

Les visiteurs pourront échanger avec des jardiniers, qui les conseilleront, par exemple comment et quand semer les graines, comment planter les boutures…

RDV devant la salle des associations. Saint-Senier-sous-Avranches

