Venez échanger vos plants, graines et boutures du jardin ! (tables mises à disposition par le CPIE, merci d’étiqueter vos plants).

Vous pourrez également y obtenir des boutures d’osier.

Le CPIE aménage un jardin au naturel, vous pourrez y découvrir des astuces pour favoriser la biodiversité dans votre jardin. Les bénévoles vous y accueilleront. gcosson.cpie@orange.fr +33 2 99 72 69 25 Le printemps arrive !

