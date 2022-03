Troc plantes Plouescat, 5 mars 2022, Plouescat.

Troc plantes Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin Plouescat

2022-03-05 – 2022-03-05 Médiathèque L’Atelier 14, Place du Dauphin

Plouescat Finistère Plouescat

Bientôt la fin de l’hiver, le mimosa est en fleurs et les jonquilles sont sorties… C’est le moment de commencer à penser à son jardin ! Venez échanger vos plus belles boutures, graines et plants à l’occasion du troc-plantes de printemps !

+33 2 98 69 88 81 http://www.facebook.com/mediatheque.plouescat

