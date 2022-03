Troc Plantes Place de l’Eglise Saint-jean-le-blanc Catégorie d’évènement: Saint-Jean-le-Blanc

Troc Plantes Place de l’Eglise, 23 avril 2022, Saint-jean-le-blanc. Troc Plantes

Place de l’Eglise, le samedi 23 avril à 09:30

Echange, partage, dons de plantes, boutures, graines … ainsi que des conseils et astuces. Organisé par la municipalité.

Voir http://saint-hilaire-les-andresis.fr

Troc Plantes Place de l’Eglise Place de l’Eglise, Saint-jean-le-blanc Saint-jean-le-blanc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Place de l'Eglise Adresse Place de l'Eglise, Saint-jean-le-blanc Ville Saint-jean-le-blanc lieuville Place de l'Eglise Saint-jean-le-blanc

Place de l'Eglise Saint-jean-le-blanc https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/

Troc Plantes Place de l’Eglise 2022-04-23 was last modified: by Troc Plantes Place de l’Eglise Place de l'Eglise 23 avril 2022 Place de l'Eglise Saint-jean-le-blanc Saint-Jean-le-Blanc

Saint-jean-le-blanc