Parking Jacques Duclos, le vendredi 6 mai à 15:00

Échangez vos semi, boutures, plantes arbustives, outils, pots, décoration extérieure… Partagez aussi les astuces des amoureux de la nature.

Professionnels d’abstenir

Organisé par l’association NADEJ Parking Jacques Duclos 5 rue jacques duclos 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T19:00:00

