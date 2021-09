Troc Plantes MOSAÏC,le jardin des cultures, 3 octobre 2021, Houplin-Ancoisne.

Pas besoin d’être initiés, au contraire, c’est une chouette occasion de se lancer ! Navette pour les plantes entre le parking et le lieu du troc. INFORMATIONS PRATIQUES Ouverture du jardin : 10 h – 19 h / dernier accès à 18 h Entrée au jardin : Gratuit pour les troqueurs / 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans. MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : - Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans (à partir du 30 septembre 2021). - Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. - Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. - Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. - Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. - Installation de bornes de gel hydroalcoolique. - Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. - Sens de visite réglementé. - Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. - Activités sur réservation préalable. Renseignements : 03 20 63 11 24 – [[mosaic@lillemetropole.fr](mailto:mosaic@lillemetropole.fr)](mailto:mosaic@lillemetropole.fr) Gratuit pour les troqueurs / 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans Venez échanger plantes, graines et bonnes pratiques avec les jardiniers de MOSAÏC ! MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

