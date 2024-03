Troc plantes Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 6 octobre 2024.

Troc plantes Échangez plantes, graines et bonnes pratiques avec les jardiniers de Mosaïc. Pas besoin d’être initiés, au contraire, c’est une chouette occasion de se lancer ! Dimanche 6 octobre, 14h00 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit pour les troqueurs / 6 € / 4 € / 17 € tribu / 0 € < 4 ans Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-10-06T14:00:00+02:00 – 2024-10-06T17:00:00+02:00 Fin : 2024-10-06T14:00:00+02:00 - 2024-10-06T17:00:00+02:00

14 h – 17 h

en continu

Troc plantes

Les jardiniers de Mosaïc

Jardin

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]