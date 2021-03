Orléans Jardin Partagé d'Emmanuel Loiret, Orléans TROC PLANTES Jardin Partagé d’Emmanuel Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Jardin Partagé d'Emmanuel, le samedi 27 mars à 13:30

Juste avant l’arrivée du printemps, venez profiter du Jardin partagé d’Emmanuel en participant au Troc Plantes du samedi 27 mars.

Vous venez avec de quoi troquer et vous repartez avec des graines, des bulbes ou des plantes.

Protocole sanitaire à respecter sur place.

Goûter offert.

Identification de chaque apport sur étiquette recommandé.

Entrée libre. Nombre limité de personnes

Echanges gratuits de graines, plants, bulbes, plantes, fleurs
Jardin Partagé d'Emmanuel
rue jean de la taille 45000 orléans
Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T13:30:00 2021-03-27T17:00:00

