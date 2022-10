Troc Plantes & Graines / Après-midi dansant & récréatif Orbais-l’Abbaye Orbais-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Orbais-l'Abbaye

Troc Plantes & Graines / Après-midi dansant & récréatif Orbais-l’Abbaye, 22 octobre 2022, Orbais-l'Abbaye. Troc Plantes & Graines / Après-midi dansant & récréatif

Salle Polyvalente Orbais-l’Abbaye Marne

2022-10-22 09:30:00 – 2022-10-22 Orbais-l’Abbaye

Marne Orbais-l’Abbaye Rendez-vous le samedi 22 octobre 2022 dès 9H30, à la salle polyvalente d’Orbais l’Abbaye pour le troc Plantes & Graines. Ouverts à tous que vous soyez expérimentés, novices, pro ou simple curieux… venez pour échanger les trésors de votre jardin, vos savoir-faire et votre passion! Le midi, venez partager le boudin noir et les frites confectionné sur place – 6€ par personne

Vous pouvez aussi ramener vos pommes et vos contenants, un pressoir sera mis à votre disposition pour en goûter le jus! Enfin, pour ceux qui veulent partager un moment convivial, rendez-vous l’après-midi avec Pierre Peribois et son accordéon, et pour ceux qui préfèrent jouer… amenez vos jeux de société! +33 3 26 51 42 39 Orbais-l’Abbaye

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Orbais-l'Abbaye Autres Lieu Orbais-l'Abbaye Adresse Salle Polyvalente Orbais-l'Abbaye Marne Ville Orbais-l'Abbaye lieuville Orbais-l'Abbaye Departement Marne

Orbais-l'Abbaye Orbais-l'Abbaye Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orbais-labbaye/

Troc Plantes & Graines / Après-midi dansant & récréatif Orbais-l’Abbaye 2022-10-22 was last modified: by Troc Plantes & Graines / Après-midi dansant & récréatif Orbais-l’Abbaye Orbais-l'Abbaye 22 octobre 2022 Marne Orbais-l'Abbaye Salle polyvalente Orbais-l'Abbaye Marne

Orbais-l'Abbaye Marne