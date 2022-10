Troc plantes et graines Mespaul Mespaul Catégories d’évènement: Finistre

Mespaul

Troc plantes et graines

58 rue de la Mairie Salle Polyvalente Mespaul Finistère

2022-11-05 – 2022-11-05

Salle Polyvalente 58 rue de la Mairie

Mespaul

Finistre Mespaul Pour échanger graines, plants, boutures, revues et savoir-faire, organisé par l’association « Ar Raden-Bibliothèque » et grainothèque de Mespaul.

Café-gâteaux pour partager un moment convivial. biblio.mespaul@orange.fr +33 6 31 64 26 14 Salle Polyvalente 58 rue de la Mairie Mespaul

