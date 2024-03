Troc plantes et graines Givry, dimanche 7 avril 2024.

Troc plantes et graines Givry

Passionnés ou amateurs, venez découvrir et/ou échanger tout type de plantes, graines, boutures bien enracinées, bulbes, rhizomes, plants de fleurs ou légumes, arbustes.

Cette manifestation est un lieu d’échange et de convivialité.

Vous pourrez également demander des renseignements sur vos plantes à notre spécialiste.

Vous pourrez profitez pour déguster nos gaufres et une boisson et profiter de diverses animations.

la manifestation aura lieu le dimanche 7 avril de 10h à 17h au verger de l’ancienne église de Cortiambles. EUR.

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

Verger de l’église de Cortiambles

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marie-claude.amendola@orange.fr

