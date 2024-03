TROC PLANTES ET GRAINES Salle de la Grange Casson, samedi 30 mars 2024.

TROC PLANTES ET GRAINES Salle de la Grange Casson Loire-Atlantique

Premier troc entre cassonnais et cassonnaises

Venez avec vos graines en trop, vos plantes d’intérieur ou extérieur en multiples exemplaires, et votre bonne humeur, à la salle de la Grange (parking de la mairie) pour un premier troc entre cassonnais et cassonnaises !

Intéressés par le compostage collectif et partagé ? Le SMCNA sera également présent pour vous proposer un atelier de découverte et d’information ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Salle de la Grange Rue de la Mairie

Casson 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

