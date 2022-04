Troc plantes et graines Bouglon Bouglon Catégories d’évènement: 47250

Bouglon

Troc plantes et graines Bouglon, 1 mai 2022, Bouglon. Troc plantes et graines Bouglon

2022-05-01 – 2022-05-01

Bouglon 47250 Bouglon Le printemps arrive c’est la saison de planter. Echange de graines, plantes, boutures, outils, livres, revues botaniques et partage d’histoire de jardin! Auberge espagnole, possibilité de grillades

Ambiance musicale Contact : 06.11.25.60.80 Le printemps arrive c’est la saison de planter. Echange de graines, plantes, boutures, outils, livres, revues botaniques et partage d’histoire de jardin! Auberge espagnole, possibilité de grillades

Ambiance musicale +33 5 53 20 61 30 Le printemps arrive c’est la saison de planter. Echange de graines, plantes, boutures, outils, livres, revues botaniques et partage d’histoire de jardin! Auberge espagnole, possibilité de grillades

Ambiance musicale Contact : 06.11.25.60.80 4vents du bouglonais

Bouglon

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 47250, Bouglon Autres Lieu Bouglon Adresse Ville Bouglon lieuville Bouglon Departement 47250

Bouglon Bouglon 47250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouglon/

Troc plantes et graines Bouglon 2022-05-01 was last modified: by Troc plantes et graines Bouglon Bouglon 1 mai 2022 47250 Bouglon

Bouglon 47250