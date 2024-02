Troc plantes et animations – Saint Molf 24 rue de la duchesse anne St molf, dimanche 5 mai 2024.

Troc plantes et animations – Saint Molf c’est l’occasion d’échanger des plantes, des connaissances, de partager un repas, de passer du bon temps en musique et de rencontrer des producteurs. Dès 9h30, apportez vos plants, vos boutures, v… Dimanche 5 mai, 09h30 24 rue de la duchesse anne Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:30:00+02:00 – 2024-05-05T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:30:00+02:00 – 2024-05-05T15:00:00+02:00

c’est l’occasion d’échanger des plantes, des connaissances, de partager un repas, de passer du bon temps en musique et de rencontrer des producteurs. Dès 9h30, apportez vos plants, vos boutures, vos graines que nous n’avez pas utilisées mais aussi de l’outillage, du petit matériel, des livres… et choisissez sur les autres stands ce qui vous fait plaisir. Si vous n’avez rien à échanger, pas d’inquiétude, une part de gâteau ou un pot de confiture conviendront.

Pour cette troisème édition, les deux associations « Jardins plaisirs » et Jardiner entre mer et Brière » animeront des ateliers :

– 10h30 Préparation au naturel avec les orties, la consoude

– 11h Les plantes comestibles autour de nous

– 11h30 Préparation au naturel avec les fougères et l’ail

Pour le déjeuner, nous invitons tous les participants à un repas sous forme d’auberge espagnole. Apportez vos spécialités culinaires et/ou vos boissons coups de cœur ! Vous pourrez également compléter le déjeuner avec les galettes de Bohème Sarrasine et autres plaisirs gourmands des producteurs présents.

Pour finir la journée en beauté, des temps de musique seront proposés dans le jardin public par des groupes amateurs de la presqu’ile.

24 rue de la duchesse anne Jardin public de la cure 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 36 23 48 »}, {« type »: « email », « value »: « projetcitoyensaintmolf@mailo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/troc-plantes-et-animations-saint-molf-st-molf.html »}]

FAMILLE FETEFOIRE