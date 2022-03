Troc plantes Devant les gîtes municipaux Camoel Catégories d’évènement: Camoel

Loire-Atlantique

Troc plantes Devant les gîtes municipaux, 1 mai 2022, Camoel. Troc plantes

Devant les gîtes municipaux, le dimanche 1 mai à 14:00

Préparez vos godets de semis et plants. Venez échanger gratuitement des graines (fleurs, légumes…), des plants de fleurs, vivaces, aromatiques, des bulbes, des tubercules, des arbustes, des boutures, des conseils etc… Le CPIE sera présent et proposera un stand sur les pollinisateurs. Présence des apiculteurs de Brière ainsi que les vanniers d’Herbignac.

Public

Préparez vos godets de semis et plants. Venez échanger gratuitement des graines (fleurs, légumes…), des plants de fleurs, vivaces, aromatiques, des bulbes, des tubercules, des arbustes, des bout… Devant les gîtes municipaux 38 Rue de la Chapelle 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T14:00:00 2022-05-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Camoel, Loire-Atlantique Autres Lieu Devant les gîtes municipaux Adresse 38 Rue de la Chapelle 56130 Camoel Ville Camoel lieuville Devant les gîtes municipaux Camoel Departement Loire-Atlantique

Devant les gîtes municipaux Camoel Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camoel/

Troc plantes Devant les gîtes municipaux 2022-05-01 was last modified: by Troc plantes Devant les gîtes municipaux Devant les gîtes municipaux 1 mai 2022 Camoel Devant les gîtes municipaux Camoel

Camoel Loire-Atlantique