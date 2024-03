Troc plantes devant le Musée Agricole de Botans devant le Musée agricole de Botans Botans, dimanche 31 mars 2024.

Troc plantes devant le Musée Agricole de Botans devant le Musée agricole de Botans Botans Territoire de Belfort

Vivaces plantes d’intérieur plants de légumes et fleurs –

Les plants seront en pots, en sachets, en barquettes, étiquetés avec nom, hauteur, époque de floraison.

Les plantes protégées, prélevées dans la nature ainsi que les thuyas et lauriers sont exclus.

Dépôts le samedi de 15 H à 17 H

Des tickets seront remis en échange de vos plantes (2 tickets pour 3 plantes différentes) et échange dès le dimanche.

Pour ceux qui n’ont rien à troquer, les plants seront vendus à partir de 50 centimes EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:30:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

devant le Musée agricole de Botans 5 Rue de Dorans

Botans 90400 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté museeagricole.botans@free.fr

L’événement Troc plantes devant le Musée Agricole de Botans Botans a été mis à jour le 2024-03-05 par COORDINATION BELFORT