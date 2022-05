TROC PLANTES Capestang, 15 mai 2022, Capestang.

TROC PLANTES Capestang

2022-05-15 – 2022-05-15

Capestang Hérault Capestang

Boutures, plants, petites graines, échange libre et gratuit et espace conseils.

Astuces et conseils, présentation de terrariums

Organisé par l’association Ecc’Art et Lo Castel.

Troc plantes revient à Capestang

Capestang

