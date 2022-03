TROC PLANTES Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vosges

TROC PLANTES Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 1 mai 2022, Ban-sur-Meurthe-Clefcy. TROC PLANTES Ban-sur-Meurthe-Clefcy

2022-05-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01 13:30:00 13:30:00

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges Ban-sur-Meurthe-Clefcy En toute convivialité, venez partager vos végétaux et votre expérience du jardinage.

Que vous soyez un jardinier passionné ou aimiez simplement égayer votre jardin, le troc plantes fera votre bonheur!

Echange de graines, plants, boutures, légumes, plantes médicinales, arbres, arbustes, etc…

Restauration possible sur place uniquement sur réservation au 06 51 57 37 77. +33 6 51 57 37 77 Ban-sur-Meurthe-Clefcy

dernière mise à jour : 2022-03-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Vosges Autres Lieu Ban-sur-Meurthe-Clefcy Adresse Ville Ban-sur-Meurthe-Clefcy lieuville Ban-sur-Meurthe-Clefcy Departement Vosges

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-sur-meurthe-clefcy/

TROC PLANTES Ban-sur-Meurthe-Clefcy 2022-05-01 was last modified: by TROC PLANTES Ban-sur-Meurthe-Clefcy Ban-sur-Meurthe-Clefcy 1 mai 2022 Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges