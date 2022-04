TROC PLANTES AU PALLET Le Pallet Le Pallet Catégories d’évènement: Le Pallet

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet Le grand rendez-vous des jardiniers !

La 9ème édition du Troc Plantes du Pallet aura lieu dans la cour de la périscolaire, le Samedi 30 avril 2022, de 9h00 à 13h00. Au programme de cette matinée : échanges de graines, de plants potagères, de boutures, de plantes vivaces et aromatiques, d’arbustes, de jeunes arbres. Conseils de jardinage pour les adultes et ateliers découvertes pour enfants. Troc plantes au Pallet le samedi 30 avril de 9h à 13h cour de la Périscolaire +33 6 26 20 07 85 Le grand rendez-vous des jardiniers !

