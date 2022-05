Troc plantes Armeau Armeau Catégories d’évènement: ARMEAU

Yonne

Troc plantes Armeau, 14 mai 2022, Armeau. Troc plantes Cour de la mairie 3 Place de la Mairie Armeau

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 16:00:00 Cour de la mairie 3 Place de la Mairie

Armeau Yonne Armeau EUR La bibliothèque d’Armeau organise un troc plantes.

Préparez vos plants, graines, boutures et venez les échanger !

Invité : Franck Henri, apiculteur récoltant à Armeau.

Sur inscription. bibliotheque.armeau89@orange.fr +33 3 86 83 60 91 La bibliothèque d’Armeau organise un troc plantes.

Préparez vos plants, graines, boutures et venez les échanger !

Invité : Franck Henri, apiculteur récoltant à Armeau.

Sur inscription. Cour de la mairie 3 Place de la Mairie Armeau

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: ARMEAU, Yonne Autres Lieu Armeau Adresse Cour de la mairie 3 Place de la Mairie Ville Armeau lieuville Cour de la mairie 3 Place de la Mairie Armeau Departement Yonne

Armeau Armeau Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armeau/

Troc plantes Armeau 2022-05-14 was last modified: by Troc plantes Armeau Armeau 14 mai 2022 ARMEAU Yonne

Armeau Yonne