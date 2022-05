Troc plantes Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Troc plantes Airvault, 21 mai 2022, Airvault. Troc plantes Airvault

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 16:30:00

Airvault Deux-Sèvres A l’occasion de la fête de la nature, la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet organise un troc aux plantes. C’est quoi un troc aux plantes ? C’est l’occasion d’échanger des boutures de plantes verttes, arbustes, des plants de légumes, des bulbes ou autres graines… Venez troquer ce que vous avez, contre ce que vous n’avez pas et discuter avec d’autres jardiniers/ères. Participation gratuite. Sans inscription. Informations : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr A l’occasion de la fête de la nature, la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet organise un troc aux plantes. C’est quoi un troc aux plantes ? C’est l’occasion d’échanger des boutures de plantes verttes, arbustes, des plants de légumes, des bulbes ou autres graines… Venez troquer ce que vous avez, contre ce que vous n’avez pas et discuter avec d’autres jardiniers/ères. Participation gratuite. Sans inscription. Informations : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr +33 5 49 63 27 41 A l’occasion de la fête de la nature, la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet organise un troc aux plantes. C’est quoi un troc aux plantes ? C’est l’occasion d’échanger des boutures de plantes verttes, arbustes, des plants de légumes, des bulbes ou autres graines… Venez troquer ce que vous avez, contre ce que vous n’avez pas et discuter avec d’autres jardiniers/ères. Participation gratuite. Sans inscription. Informations : 05 49 63 27 41 / mediatheque@cc-avt.fr OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Ville Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault/

Troc plantes Airvault 2022-05-21 was last modified: by Troc plantes Airvault Airvault 21 mai 2022 Airvault Deux-Sèvres

Airvault Deux-Sèvres