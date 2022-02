Troc Plantes 2022 Salle du Foyer Soleil La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Vendée

Troc Plantes 2022 Salle du Foyer Soleil, 19 mars 2022, La Boissière-de-Montaigu. Troc Plantes 2022

Salle du Foyer Soleil, le samedi 19 mars à 09:30

Buxia nature organise un Troc Plantes le samedi 19 Mars 2022, de 9h30 à 14h à la salle du Foyer Soleil. ### Animation Echangez gratuitement vos plantes, vivaces, bulbes, boutures, arbustes d’ornement ou fruitiers, plantes d’intérieurs… et repartez avec de nouveaux plants, graines… Pensez à bien étiqueter vos plantes, mettez les en ports ou dans un journal. ### Tarif Entrée libre

Entrée libre

Buxia nature organise un Troc Plantes le samedi 19 Mars 2022, salle du Foyer Soleil. Salle du Foyer Soleil La Boissière-de-Montaigu La Boissière-de-Montaigu Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu, Vendée Autres Lieu Salle du Foyer Soleil Adresse La Boissière-de-Montaigu Ville La Boissière-de-Montaigu lieuville Salle du Foyer Soleil La Boissière-de-Montaigu Departement Vendée

Salle du Foyer Soleil La Boissière-de-Montaigu Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-boissiere-de-montaigu/

Troc Plantes 2022 Salle du Foyer Soleil 2022-03-19 was last modified: by Troc Plantes 2022 Salle du Foyer Soleil Salle du Foyer Soleil 19 mars 2022 La Boissière-de-Montaigu Salle du Foyer Soleil La Boissière-de-Montaigu

La Boissière-de-Montaigu Vendée