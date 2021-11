Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Troc Party La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le samedi 20 novembre à 14:00

Nous vous proposons une zone d’échange tout le long de l’après-midi afin de donner les objets qui ne vous servent plus et repartir avec des objets qui vous seront utiles ! Livres, ustensiles de cuisine, plantes, vélo, petits meubles, tout est possible ou presque (les objets nécessitant un véhicule ne seront pas acceptés) Un système sera mis en place pour permettre à chacun d’échanger : un objet donné = un objet à prendre ! Tous les objets ne trouvant pas preneur devront retourner chez eux ;)

Gratuit et en libre accès

La Galerie du Zéro Déchet La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes

2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00

