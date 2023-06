TROCNFEST Troc N Roll Éguilles Éguilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

EGUILLES TROCNFEST Troc N Roll Éguilles, 3 juin 2023, Éguilles. TROCNFEST Samedi 3 juin, 14h00 Troc N Roll Entrée libre A l’occasion de notre journée annuelle venez écouter une sélection de groupes qui se produiront sur notre scène extérieure.

Boissons et restauration disponibles sur place ! Troc N Roll 150 Rue Corindon, ZI les Jalassières 13510 Éguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, EGUILLES Autres Lieu Troc N Roll Adresse 150 Rue Corindon, ZI les Jalassières 13510 Éguilles Ville Éguilles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Troc N Roll Éguilles

Troc N Roll Éguilles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eguilles/

TROCNFEST Troc N Roll Éguilles 2023-06-03 was last modified: by TROCNFEST Troc N Roll Éguilles Troc N Roll Éguilles 3 juin 2023